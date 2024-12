OM : De Zerbi évoque un problème avec Greenwood

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un but décisif avec l'OM dimanche soir contre l'AS Monaco, Mason Greenwood a pourtant mis du temps à se mettre dans son match. Et Roberto De Zerbi, l'entraîneur du club phocéen, reconnait d'ailleurs que l'attaquant anglais a eu quelques problèmes pour s'adapter au nouveau système mis en place à l'OM.

L'OM a retrouvé le chemin de la victoire au Vélodrome dimanche soir, et s'est imposé sur le fil face à l'AS Monaco (2-1) grâce notamment à un but décisif inscrit par Mason Greenwood en toute fin de match, son neuvième de la la saison en Ligue 1. Et pourtant, tout n'a pas été parfait dans la copie rendue par l'attaquant anglais de l'OM face à l'ASM...

« Il a commis quelques erreurs techniques »

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi a évoqué les difficultés de Greenwood : « Je pense qu'il a fait un gros match, sur toute la ligne. Il a commis quelques erreurs techniques sur le début de rencontre, il lui a fallu du temps pour s'adapter, comprendre la bonne position : Monaco avait un marquage individuel, avec le milieu, côté gauche, qui venait se rapprocher de lui. Il a trouvé où se situer ensuite sur le terrain. Il a plus couru et plus pressé que lors des rencontres précédentes, c'est un fait important aussi », a lâché l'entraîneur de l'OM.

L'OM toujours dans le coup

Ce précieux succès permet donc à l'OM de se hisser à la deuxième place du championnat derrière le PSG et donc de devancer l'AS Monaco. Reste à savoir si Greenwood continuera de se montrer décisif dans la course à la qualification en Ligue des Champions dans les mois à venir...