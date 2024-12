ASSE : Après l’humiliation, le boss se fait interpeller sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Plombée par l'expulsion rapide de Mathieu Cafaro (dès la 37ème minute), l'ASSE s'est lourdement inclinée face à Rennes ce samedi soir (0-5). Le club stéphanois peine à enchaîner les bons résultats en Ligue 1 et son redressement passera certainement par un recrutement actif en hiver selon un journaliste proche du club du Forez.

L’ASSE alterne le chaud et le froid cette saison. Vainqueur de Montpellier samedi dernier (1-0), le club stéphanois a rechuté lourdement face à Rennes, entraîné par Jorge Sampaoli, qui enregistre sa première victoire en Ligue 1 depuis son retour. La victoire bretonne s’est dessinée dès la 37ème minute avec l’expulsion de Mathieu Cafaro. Journaliste pour But Football Club, Laurent Hess estime que l’ASSE va désormais devoir faire le dos rond jusqu’à la trêve hivernale et le prochain mercato hivernal.

L'ASSE a vécu une catastrophe

« Après la déroute, Dall’Oglio a déploré le manque de réaction et de caractère de son équipe. Faute d’avoir pu empêcher le navire de couler une fois encore, ce qui pourrait lui être reproché à l’heure du bilan de la mi-saison, l’Alésien a donc au moins le mérite d’être lucide… Il reste maintenant deux matches de championnat et un de Coupe de France d’ici la trêve hivernale et le début du Mercato. Pas sûr que l’on reverra Cafaro de sitôt après cette main qui a été le détonateur de la manita rennaise » a confié le journaliste dans son édito.

Les dirigeants de l'ASSE se font interpeller

Le journaliste espère désormais que cette défaite servira de déclic en interne. Hess estime que l’ASSE passera un cap en bouclant quelques opérations en janvier prochain. « Si cette manita peut permettre à Kilmer de prendre confiance que l’ASSE doit impérativement être renforcée en janvier pour se maintenir en L1, ce sera un mal pour un bien » a-t-il lâché. En attendant, l’ASSE va devoir faire face à l’OM et Toulouse avec les moyens du bord.