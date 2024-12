Catastrophe pour l’ASSE, il annonce un gros danger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, l’ASSE a vécu un véritable naufrage sur la pelouse du Stade Rennais, en concédant une lourde défaite (5-0). Au bord de la rupture, Olivier Dall’Oglio est apparu très agacé après la rencontre, et a affirmé que si son équipe ne réagissait pas, le relégation tendait les bras aux Stéphanois.

Le cauchemar continue pour Saint-Étienne. Si les dernières victoires avaient permis aux Stéphanois de sortir de la zone rouge, les Verts ont chuté ce samedi. Et ce de manière humiliante, avec un revers (5-0) concédé sur la pelouse du Rohazon Park.

« J’attendais autre chose »

Alors que rien n’a souri à l’ASSE face à Rennes, Olivier Dall’Oglio n’a pas mâché ses mots après la rencontre : « J’ai dit aux joueurs que je n’étais pas satisfait, vraiment pas satisfait. Après le penalty et l’expulsion, je n’ai pas senti de réaction du groupe. J’attendais autre chose. À la mi-temps, pareil, j’attendais autre chose », a lâché le coach stéphanois au micro de BeIN Sport.

« Si on veut aller au bout de nos idées, il faudra être bien plus solides que ce que j’ai vu ce soir »

« Et après la mi-temps, ça n’est toujours pas venu. Je pense que c’est difficile. On sait que cette saison sera compliquée. On était à 10, on était plutôt bien en place, on a même frappé sur le poteau en premier. Mais derrière, j’attends plus de caractère. Si on veut se sauver, si on veut aller au bout de nos idées, il faudra être bien plus solides que ce que j’ai vu ce soir », a averti Dall’Oglio.