Mercato : Ce crack qui a dit non à l'OM !

Thomas Bourseau

Avec Maghnes Akliouche (22 ans), Eliesse Ben Seghir affole les défenses adverses de Ligue 1 depuis le coup d'envoi de la saison à l'AS Monaco. Dans le cadre du choc de la 13ème journée de dimanche soir à l'Orange Vélodrome face à l'OM, Ben Seghir a révélé à TF1 avoir été tout proche d'évoluer chez l'adversaire du soir : à l'Olympique de Marseille.

Eliesse Ben Seghir est l'une des grandes attractions de la saison à l'AS Monaco avec Maghnes Akliouche. Le natif de Gassin, âgé de 19 ans, a effectué ses grands débuts au sein de l'équipe première de l'ASM en 2022 après avoir passé ses deux dernières années de formation au club de la Principauté.

«Avant de rejoindre l’AS Monaco, c’était le club où j’étais le plus proche de signer»

Cependant, de par l'aveu du principal intéressé en entretien pour Téléfoot, le milieu offensif marocain aurait dû prendre le chemin de la cité phocéenne en signant à l'OM. Un engagement qui a même été à deux doigts de se concrétiser.

« L’OM ? Avant de rejoindre l’AS Monaco, c’était le club où j’étais le plus proche de signer. C’était vraiment fait, à deux doigts j’allais signer là-bas. Qu’est-ce qui s’est passé ? Quand Monaco t’appelle, c’est très difficile de refuser. Il y a eu ma famille aussi qui a eu un gros impact sur ce choix. A l’heure d’aujourd’hui, je ne le regrette pas du tout et j’en suis très content ».

«Tout le monde avait la banane. On était sûrs qu'il allait signer»

Engagé pour permettre à l'OM d'enregistrer la signature d'Eliesse Ben Seghir, Sébastien Pérez s'est livré à La Provence par le biais d'une interview publiée dans les colonnes du journal de samedi dernier sur cet échec pour le club phocéen fin 2019.

« On a réuni son entourage en milieu de semaine. En sortant du rendez-vous, tout le monde avait la banane. On était sûrs qu'il allait signer. On leur laisse le week-end pour nous ramener les documents ». Toutefois, l'AS Monaco s'était invitée à la fête entre temps, changeant totalement le dénouement de cette opération au grand dam de l'Olympique de Marseille.