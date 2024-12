Mercato - OM : Le pire est annoncé

Arnaud De Kanel

Cet été, l'OM a mis les grands moyens pour s’attacher les services d’Elye Wahi. L’attaquant, transféré pour la somme rondelette de 25M€, est arrivé sur la Canebière auréolé d’un statut de pépite prometteuse, mais pas encore tout à fait polie. Cependant, l'OM pourrait rencontrer des difficultés à s'en séparer dans les prochaines saisons. Selon le journaliste Romain Molina, Wahi traînerait en effet une réputation pour le moins délicate en coulisses.

C’est un scénario qui aurait pu chambouler l’équilibre des forces en Ligue 1. À l’été 2023, Elye Wahi, le jeune prodige de Montpellier, aurait pu poser ses valises à Paris. Le PSG avait coché son nom tout en haut de sa liste pour dynamiser son couloir gauche et offrir un soutien de choix à Kylian Mbappé. Plusieurs éléments semblaient jouer en faveur d’un tel transfert. Des opportunités s’étaient dessinées, et le projet paraissait taillé sur mesure pour le talent précoce de Wahi. Mais, contre toute attente, l’opération n’a jamais vu le jour, laissant les supporters parisiens se demander ce qu’aurait pu être cette alliance redoutable sur le front de l’attaque. Désormais, Wahi est à l'OM et le club phocéen s'est mis dans une sacrée galère selon Romain Molina.

«Mendes s’est vengé et a parlé des dossiers les plus sales à tous les clubs»

« A la base, le PSG doit faire Elye Wahi parce que les relations avec Montpellier sont bonnes. Et parce que le nouvel agent de Wahi est très proche des gens de Nasser. Son ancien agent, Jorge Mendes s’est vengé et a parlé des dossiers les plus sales à tous les clubs. C’est pour ça que le PSG ne l’a pas fait et a fait Barcola », a déclaré Romain Molina sur sa chaine YouTube. Pour lui, l'OM aura bien du mal à refourguer Wahi.

«Bon courage à Marseille pour le revendre»

« Là il n’y avait que l’OM qui le voulait… Bon courage à Marseille pour revendre Elye Wahi ! », a conclu Romain Molina. L'OM pourrait donc être confronté à une énorme galère.