Mercato : Le PSG se déplace pour un transfert surprise

À cause de ses récents problèmes offensifs, le PSG pourrait bien être tenté de recruter un nouvel attaquant prochainement. Le club de la capitale aurait d’ailleurs quelques noms en tête, dont celui du joueur de Francfort, Omar Marmoush. Des émissaires parisiens auraient d’ailleurs assisté à une rencontre de l’Égyptien dernièrement, afin de se faire une idée plus précise de son profil.

Encore une fois, le PSG a déçu face au FC Nantes samedi soir (1-1). Malgré une domination sans partage et un très grand nombre d’occasions, le club de la capitale n’a pas réussi à inscrire un second but et donc à s’emparer des trois points. Un résultat très décevant, surtout que les Canaris restaient sur quatre défaites de suite avec à chaque fois au minimum deux buts encaissés.

Le PSG pourrait recruter en attaque

Il y a donc un grave problème de finition côté PSG. Pendant de nombreuses semaines, le club de la capitale a dû faire sans Gonçalo Ramos. Ce dernier a fait son retour à la compétition contre le Bayern Munich et, face au FC Nantes, il était titulaire pour la première fois depuis sa blessure en début de saison contre Le Havre. Le Portugais n’a pas encore trouvé la faille, mais il a signé une passe décisive pour Achraf Hakimi. Malgré le retour de l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, les dirigeants parisiens pourraient tenter de recruter un joueur offensif supplémentaire cet hiver. Une possibilité qui pourrait devenir une obligation, si Randal Kolo Muani venait à quitter le PSG, lui qui est notamment courtisé par Manchester United, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité.

Le PSG a observé Omar Marmoush

Le PSG se prépare donc à toutes les éventualités et, dans ce sens, il surveille certains joueurs. Selon les informations du média danois Tipsblabet, un émissaire du club de la capitale était d’ailleurs présent au match de Ligue Europa entre Midtjylland et l’Eintracht Francfort. L’objectif de ce déplacement était d’observer attentivement l’attaquant du club allemand Omar Marmoush. Ce dernier flambe depuis le début de la saison avec quinze buts et onze passes décisives en dix-huit rencontres toutes compétitions confondues. L’Égyptien pourrait donc être la solution aux problèmes offensifs parisiens.