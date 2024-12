PSG : Un pote de Mbappé va remplacer Dembélé ? Luis Enrique répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le seul buteur de la soirée côté PSG fût donc un latéral. Face au FC Nantes ce samedi soir, Achraf Hakimi a inscrit l'unique but de son équipe, son troisième de la saison sous le maillot parisien. C'est un fait, l'international marocain est l'un des joueurs les plus dangereux dans la surface, et la question de son repositionnement a été posée à Luis Enrique en conférence de presse.

Achraf Hakimi n’est pas le meilleur buteur de la saison au PSG, mais son efficacité est exceptionnel sur le terrain. Auteur de trois buts, l’international marocain ne cesse d’apporter le danger en phase de possession. Comme l’a confié Luis Enrique, le grand ami de Kylian Mbappé joue plus comme un ailier qu’autre chose. Alors peut-on l’imaginer plus haut sur le terrain, à la place d’un Ousmane Dembélé par exemple ?

Révolution pour Hakimi ?

Après la rencontre face au FC Nantes, au cours de laquelle Hakimi s’est montré une nouvelle fois décisif, Luis Enrique a confirmé qu’il n’était pas question de faire de son joueur un attaquant.

« Jouer plus haut, il ne peut pas »

« Il ne peut pas jouer plus haut, sauf si on le met avec les Ultras. Il joue entre les lignes et ailier. Quand on a le ballon, il joue attaquant, ce n’est pas un latéral. Il joue uniquement latéral quand on défend, et souvent il défend haut. Il est uniquement latéral quand Gigio a le ballon. Le reste du temps il est attaquant, sur le côté ou entre les lignes. Il marque des buts car nous connaissons sa capacité à prendre l’espace et arriver dans la surface. Mais jouer plus haut, il ne peut pas » a déclaré le coach du PSG en conférence de presse.