Dembélé : Une sanction tombe au PSG ?

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG affrontait le FC Nantes au Parc des princes et la rencontre s’est soldée par un match nul, 1-1. À cette occasion, Luis Enrique avait pris la décision de ne pas titulariser Ousmane Dembélé et de le faire entrer seulement à vingt minutes de la fin. Une décision loin d’être anodine, qui s’explique par rapport à la copie rendue par l’attaquant lors de l’affrontement face au Bayern Munich.

Les mauvaises performances s’enchainent pour le PSG. Après la défaite face au Bayern Munich mardi soir (1-0), le club de la capitale a cette fois dû se contenter d’un match nul (1-1) contre le FC Nantes. Une prestation décevante pour les Parisiens qui faisaient face à un mal classé de Ligue 1, qui plus est à domicile.

Dembélé était sur le banc au coup d’envoi

Cette rencontre face au FC Nantes était surtout l’occasion de revoir Gonçalo Ramos en Ligue 1. Blessé depuis le début du championnat, le Portugais avait fait son retour en Ligue des champions face au Bayern Munich et il était cette fois titulaire contre l’équipe d’Antoine Kombouaré. Le buteur s’est d’ailleurs montré efficace, puisqu’il a signé une passe décisive pour Achraf Hakimi.

Dembélé a été sanctionné par Luis Enrique

Offensivement, Gonçalo Ramos était accompagné de Bradley Barcola et de Kang-in Lee. Ousmane Dembélé a démarré la rencontre sur le banc, avant de remplacer le Sud-Coréen en fin de match. Selon L’Équipe, le fait que l’ancien Barcelonais n’était pas titulaire au coup d’envoi est une forme de sanction de la part de Luis Enrique. Le coach espagnol estime que l’attitude du Français lors du match contre le Bayern Munich a plombé son équipe. Dembélé avait été exclu peu avant l’heure de jeu, pour un second avertissement. Le premier carton jaune du joueur de 27 ans était d’ailleurs plus qu’évitable, car il avait protesté auprès de l’arbitre. Ce n’est pas la première fois que Dembélé est puni par Luis Enrique, car le Parisien avait déjà été privé du match de Ligue des champions contre Arsenal pour être arrivé en retard à l’entraînement.