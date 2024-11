Real Madrid : Rien ne va plus pour Mbappé, l’union sacrée est déclarée

Alexis Brunet

Alors qu’il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde lorsqu’il était au PSG, Kylian Mbappé a beaucoup plus de mal au Real Madrid. Le Français a encore rendu une bien triste copie face à Liverpool en Ligue des champions et cela inquiète. Après l’avoir vivement critiqué, la presse espagnole a décidé de venir au soutien du champion du monde et de proclamer l’union sacrée.

L’été dernier, les supporters du Real Madrid étaient particulièrement contents. Après avoir remporté une nouvelle Ligue des champions, leur club annonçait avoir réussi à enfin mettre la main sur Kylian Mbappé, qui était dans le viseur madrilène depuis un moment. Cerise sur le gâteau, le champion du monde 2018 arrivait alors libre de tout contrat, après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG.

Mbappé en plein calvaire à cause du PSG ? https://t.co/OvhktFRpMC pic.twitter.com/SLN66yeiQ1 — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Kylian Mbappé est en grande difficulté

Si les supporters du Real Madrid étaient heureux il y a quelques mois, ils doivent maintenant faire un peu plus grise mine. Dernièrement, Kylian Mbappé semble en grande difficulté en Espagne, mais pas seulement. L’attaquant n’a pas été appelé lors des deux derniers rassemblements de l’équipe de France et certaines rumeurs affirment qu’il pourrait perdre le capitanat chez les Bleus. Ces performances sportives ne sont d’ailleurs pas très réjouissantes, car l’ancien Parisien déçoit dernièrement. Lors du match de Ligue des champions contre Liverpool, il a paru perdu, ratant même un penalty.

La presse espagnole soutient Mbappé

Forcément, après une telle prestation, la presse espagnole n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur Kylian Mbappé. Le Français en a pris pour son grade, mais la donne a changé. Ce vendredi 29 novembre, Marca a par exemple titré : « Le Real Madrid dans son ensemble soutient pleinement le Français ». Du côté d’AS, même son de cloche : « Tous avec Mbappé ». L’union sacrée semble donc avoir été déclarée pour aider le soldat Mbappé et essayer d’enfin lancer parfaitement son aventure au Real Madrid.