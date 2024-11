«Très énervé», le clan Mbappé passe un coup de fil à Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, Kylian Mbappé avait déjà semblé en difficulté avec le PSG. Daniel Riolo avait plusieurs fois analysé cette situation, soulignant notamment le fait que le Bondynois avait pris l'habitude de sortir de plus en plus régulièrement. Des révélations qui n'avaient d'ailleurs pas plu à l'entourage de Kylian Mbappé qui l'avait rapidement fait savoir au journaliste.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est régulièrement critiqué pour ses prestations avec le Real Madrid. Cependant, ses derniers mois au PSG étaient déjà délicats. Daniel Riolo n'a d'ailleurs jamais manqué une occasion d'évoquer les prestations du Bondynois, révélant même que l'une des causes de la baisse du rendement de Kylian Mbappé était ses sorties nocturnes. Des révélations qui lui avaient valu un coup de fil du clan Mbappé comme le raconte Daniel Riolo.

«On savait qu’à ce moment-là il sortait beaucoup»

« Je pense qu’il n’est pas loin d’un état dépressif. Tu sais, quand tu n’es pas bien dans ta tête, et quand tu commences à sortir et puis quand le club t’emmerde, quand le club ne veut plus te faire jouer, quand ça frise le harcèlement… Tout ça existe. Même quand tu gagnes, je ne sais même pas combien exactement, 30M€ par an, j’en sais rien, j’imagine que tu es encore un peu homme, et que tu n’es pas qu’un robot. Des choses finissent pas t’atteindre. Mais il n’empêche que l’année dernière, quand après le match à Newcastle, Mbappé ayant fait un match catastrophique, j’ai dit : "Bon, Mbappé va peut-être falloir quand même qu’il se remette à jouer au foot." On savait qu’à ce moment-là il sortait beaucoup, j’ai dit ce soir-là les choses que je savais sur les sorties de Mbappé et des éléments que je pouvais recevoir », lâche-t-il dans des propos accordés au Figaro.

«Ce qu’on appelle "le clan Mbappé" est très énervé»

Relancé sur ses propos tenus à l'époque, Daniel Riolo ajoute qu'il a rapidement été contacté par l'entourage de Kylian Mbappé, visiblement très remonté contre le journaliste de RMC : « Après on a eu plus qu’un coup de téléphone. On a eu le réveil à 8h du matin du patron de la redac' en nous demandant ce qui s’était passé parce l’avocat avait appelé en annonçant une plainte. Après je regarde mon téléphone et effectivement, ce qu’on appelle "le clan Mbappé" est très énervé ».