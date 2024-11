Mbappé : Son entourage annonce une maladie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis le début de la saison, Kylian Mbappé semble perdu sur le terrain depuis qu'il a signé avec le Real Madrid. Pour expliquer sa situation actuelle, son entourage a évoqué des problèmes psychologique et n'écarte pas l'hypothèse d'une maladie comme un burn out ou une dépression.

Alors qu'il est arrivé libre au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé peine à justifier l'enthousiasme suscité par sa signature en provenance du PSG. Le Bondynois n'est que l'ombre de lui-même depuis quelques mois, et au sein de son entourage, on craint même un problème psychologique pour le capitaine de l'équipe de France.

Les proches de Mbappé craignent une maladie

Selon Le Parisien, en privé et sous couvert d'anonymat, on évoque même « une déprime, un burn-out, une dépression, des maladies et des états différents ». Kylian Mbappé aurait donc des problèmes sur le plan psychologique qui raconte « un homme qui a sombré, tourmenté, en plein spleen », comme le précise le média.

«Il a besoin d’aide psychologique»

D'ailleurs, Le Parisien cite également l'un des cercles de Kylian Mbappé qui explique que le joueur du Real Madrid « traverse une période extrêmement difficile qui va malheureusement durer. Il a besoin d’aide psychologique, physique… » Un appel à l'aide qui ne devrait pas rassurer les fans du club merengue.