Real Madrid : Le clan Mbappé lâche une grande annonce

Jean de Teyssière

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé. Face à Liverpool en Ligue des Champions (0-2), le numéro 9 du Real Madrid a réalisé le plus mauvais match de sa carrière. Incapable de faire des différences même sur son côté gauche, il a même manqué le penalty de l’égalisation. Dans son entourage, on ne tire pas encore la sonnette d’alarme mais le temps presse.

Cet été, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Un nouvel environnement, de nouveaux supporters déjà en admiration et des joueurs prêts à l’aider sur le terrain, comme Vinicius. Tout devait bien se passer pour l’ancien joueur du PSG mais c’est finalement un long calvaire qu’il est en train de vivre.

Le clan Mbappé ne tire pas la sonnette d’alarme…

Dans son édition du jour, le quotidien français L’Équipe révèle que dans l’entourage de Kylian Mbappé, on ne tirerait pas encore la sonnette d’alarme malgré le match cataclysmique réalisé face à Liverpool en Ligue des Champions ce mercredi (défaite 0-2).

...mais s’inquiète

En revanche, l’optimisme ne règne pas. Si son entourage préfère ne pas accabler Mbappé, il considère néanmoins que le numéro 9 du Real Madrid doit faire le dos rond pour faire face aux grandes difficultés. Carlo Ancelotti, son entraîneur, répète que Mbappé est un joueur fantastique, même s’il traverse une mauvaise passe.