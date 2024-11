Football : Mbappé va faire son grand retour ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé n'a toujours pas montré son meilleur visage en Espagne. Depuis plusieurs mois, l'international français n'est pas dans son assiette et les doutes entourent son état mental. Une autre question se pose : Le champion du monde 2018 parviendra-t-il à retrouver son niveau ? Certains comme Michel Platini y croient. Et vous ?

Le spleen de Kylian Mbappé se poursuit. Et le joueur ne peut pas évoquer une position trop axiale pour justifier ses statistiques en berne ou son match raté face à Liverpool mercredi soir. Placé sur le côté gauche en l’absence de Vinicius Jr, l’international tricolore a été incapable de produire son jeu Et lorsque le destin lui a offert l’occasion de se refaire une santé, Mbappé a loupé son penalty. Plus rien ne réussit au champion du monde 2018, qui peut compter sur le soutien de Carlo Ancelotti.

Un problème psychologique pour Mbappé ?

« Il arrive souvent qu'un buteur traverse des périodes où le but le fuit, des moments de déception. Il n'existe qu'un seul remède : la patience. Il traverse un moment difficile pour lui, surtout après ce penalty raté, tout le monde doit le soutenir et ça va revenir » a confié le coach du Real Madrid. Mais selon Fred Hermel, le problème est plus profond encore. « On n’a pas l’impression que ce soit un problème footballistique » a déclaré le journaliste. Un souci psychologique ? La presse espagnole se questionne. Ce qui est sûr, c’est que Mbappé a la tête ailleurs, mais son mal-être prendra bien fin un jour selon Michel Platini.

Ses coéquipiers croient à un retour

« Je le trouve perdu sur le terrain. Un grand champion doit renaître de ses cendres, systématiquement. C'est cela qui fera de Kylian un grand champion. J’espère que ce ne sera qu'un petit coup de mou, pour le football français et pour lui » a confié la légende tricolore. Luka Modric attend aussi le retour au premier plan de son coéquipier. « On le voit bien, il s'entraîne bien et en confiance. Parfois ça ne marche pas, comme aujourd'hui avec le pénalty. Mais on a confiance en lui et je suis sûr que Kylian finira par faire ce qu'on attend de lui » a déclaré l’international croate.

Et selon vous, Mbappé parviendra-t-il à retrouver son niveau au Real Madrid ? A vos votes !