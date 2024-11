Real Madrid : Mbappé va imiter Zidane et Benzema ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par Liverpool mercredi soir (2-0), le Real Madrid sera opposé à Getafe dimanche prochain au Santiago Bernabéu. Quel accueil les supporters merengue réserveront à Kylian Mbappé, quatre jours après son match décevant à Anfield ? Selon le journaliste de Marca Pablo Polo, il ne serait pas surprenant qu’il soit sifflé, comme l’ont été Karim Benzema et Zinédine Zidane.

Vinicius Jr étant blessé et absent, les attentes étaient encore plus grandes autour de Kylian Mbappé mercredi soir face à Liverpool. Mais le Real Madrid s’est incliné (2-0) et le capitaine de l’équipe de France a particulièrement déçu, de quoi laisser présager des sifflets de la part des supporters madrilènes dimanche lors de la réception de Getafe.

« Ce ne serait pas très étonnant qu’il soit sifflé »

« Il faut attendre le prochain match à Santiago Bernabéu pour voir où on en est dans la patience des supporters. C’est évident que les fans attendent beaucoup plus. Pour l’instant, ils ont patienté mais ce ne serait pas très étonnant qu’il soit sifflé », a confié le journaliste de Marca Pablo Polo, spécialiste du Real Madrid, auprès du Parisien.

« Ils l’ont fait avec Karim Benzema et Zinédine Zidane »

Une situation à laquelle Karim Benzema et Zinédine Zidane ont eux aussi été confrontés : « Ils l’ont fait avec Karim Benzema et Zinédine Zidane, donc ce sera peut-être difficile pour lui aussi. Mais je pense qu’il savait que si ses prestations étaient moyennes, ça pouvait arriver. »