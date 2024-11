F1 - Ferrari : Une performance «parfaite» est réclamée par Leclerc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une bonne saison, Charles Leclerc ne peut plus se battre pour le titre mondial. En revanche, le Monégasque n’est pas si loin de la deuxième place de Lando Norris. Surtout, Ferrari est toujours dans la course pour le titre des constructeurs. A l’orée du Grand Prix du Qatar, Leclerc a annoncé la couleur concernant la performance de la Scuderia.

21, comme le nombre de points séparant Lando Norris de Charles Leclerc au classement du championnat du monde. Alors qu’il ne reste que deux courses sur cette saison 2024, le pilote Ferrari espère bel et bien être sacré vice-champion du monde. 4ème la semaine dernière, le Monégasque compte sur une belle performance de l’écurie italienne ce week-end au Qatar.

« Je pense que la seule séance d’essais libres de demain donnera des indications importantes »

« Sur le papier, ce circuit ne convient pas tellement à notre voiture, mais je pense que le fait qu’il s’agisse d’un format Sprint pourrait nous aider. Je pense que la seule séance d’essais libres de demain donnera des indications importantes : celui qui aura bien fait ses devoirs pourra avoir un avantage compétitif qui pourra ensuite se prolonger sur le reste du week-end », a confié Leclerc lors de la traditionnelle conférence de presse organisée par la FIA.

« L’objectif de ce Grand Prix est de maintenir la lutte pour le titre des constructeurs »

Au-delà de son classement individuel, Charles Leclerc souhaite surtout batailler pour le titre constructeur pour Ferrari, qui pointe actuellement à la deuxième place, avec 24 points de retard seulement sur McLaren : « Carlos et moi savons que l’équipe passe avant tout et l’objectif de ce Grand Prix est de maintenir la lutte pour le titre des constructeurs ouverte jusqu’à la dernière course. Pour y parvenir, nous devons faire un travail parfait ici au Qatar et lors de la prochaine course à Abu Dhabi, mais je pense que nous avons les capacités pour y parvenir », conclut le pilote monégasque. Rendez-vous ce week-end pour une lutte passionnante donc...