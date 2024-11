F1 : Vers un scénario inédit après Hamilton et Verstappen ?

Arnaud De Kanel

La Formule 1 pose ses quartiers au Qatar ce week-end pour l'avant dernier Grand Prix de la saison. Lors des deux précédentes éditions, Lewis Hamilton et Max Verstappen l'avaient emporté. Ils ne partiront pas favoris et il y a de grandes chances de voir un vainqueur inédit à Losail.

La troisième édition du Grand Prix du Qatar se tiendra ce week-end. En 2021, Lewis Hamilton avait ouvert le compteur de cette course avant que Max Verstappen emboite le pas la saison passée. Les monoplaces des deux champions du monde ne devraient pas leur permettre de jouer la gagne, ce qui ouvre logiquement la porte à un vainqueur inédit comme Lando Norris ou encore Charles Leclerc.

F1 : L'annonce de McLaren pour menacer Ferrari et Red Bull https://t.co/ElYhj0u76e pic.twitter.com/PAbSxVU82M — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

«Nous sommes toujours concentrés sur cette course»

Max Verstappen veut tout de même finir la saison en beauté. « Gagner le championnat a été un moment incroyable et je suis très fier de ce que nous avons accompli en tant qu’équipe et de moi-même. Cette victoire signifie beaucoup pour nous et être quatre fois champion du monde est quelque chose que je n’aurais jamais cru possible. En ce qui concerne le Qatar, nous sommes toujours concentrés sur cette course, qui sera très chargée en sprint. Bien sûr, la saison n’est pas encore terminée et nous voulons continuer sur notre lancée et ramener autant de points que possible pour l’équipe », a déclaré le Néerlandais dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Comme la saison passée, il s'agit d'un week-end sprint. Max Verstappen se succèdera-t-il à lui-même ? Réponse dimanche.

La programme au Qatar

- Vendredi 29 novembre 14h30 - 15h30 : Essais libres (Canal+ Sport) 18h30 - 19h14 : Qualifications Sprint (Canal+ Sport) - Samedi 30 novembre 15h00 - 16h00 : Course sprint (Canal+ Sport) 19h00 - 20h00 : Qualifications (Canal+ Sport) - Dimanche 1er décembre 17h00 : Départ du Grand Prix (Canal+)