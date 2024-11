F1 : Pierre Gasly annonce la couleur pour Alpine !

Pierrick Levallet

Après son podium au Brésil, Pierre Gasly a connu un Grand Prix de Las Vegas totalement différent. Le Français a été contraint à l’abandon sur la piste américaine à cause d’un souci moteur. Le pilote de 28 ans souhaite toutefois rebondir dès la course au Qatar, afin de terminer la saison 2024 de F1 en beauté avec Alpine.

Sur le podium à Interlagos au Brésil, Pierre Gasly était bien parti pour obtenir un autre bon résultat à Las Vegas. Mais le Français, qui partait en troisième position de la grille, a finalement été contraint à l’abandon à cause d’un problème moteur. Alpine a eu du mal à encaisser ce nouveau coup dur, qui lui a sans doute coûté de précieux au championnat constructeur. Pierre Gasly entend toutefois rebondir lors du Grand Prix du Qatar ce dimanche, et il l’a bien fait savoir.

Gasly veut «finir la saison en beauté» avec Alpine

« Nous avons encore beaucoup à apprendre de ce week-end [à Las Vegas], et nous en tirerons certainement des enseignements pour les deux derniers rendez-vous du calendrier pour finir la saison en beauté et jouer la sixième place du championnat. Je suis vraiment heureux de revenir au Qatar et de retrouver le volant aussi rapidement après un week-end compliqué à Las Vegas. Le Circuit international de Lusail est fluide et rapide, j’aime beaucoup y piloter. Il y a des opportunités de dépassement avec la longue ligne droite des stands, mais il peut s’avérer complexe de suivre les voitures dans les virages rapides sur le reste du tour » a d’abord lancé le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Je veux prolonger notre série de Q3»

« Nous chercherons à reproduire notre rythme vu sur les épreuves précédentes et à nous battre pour les points tout au long du week-end. Comme il s’agit du dernier Sprint du calendrier, il sera important d’être immédiatement dans le coup vendredi matin puisque chaque séance comptera. Je me suis bien qualifié chaque année au Qatar, y compris pour le Sprint, et je veux prolonger notre série de Q3 avant de poursuivre sur cette lancée en course » a ensuite ajouté Pierre Gasly. Le message est clair, ses adversaires sont prévenus.