F1 : Verstappen imite Hamilton, c’est historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En terminant cinquième à Las Vegas, juste devant Lando Norris, Max Verstappen est entré dans le cercle très fermé des quadruple champion du monde. Son objectif sera donc désormais d'aller chercher les trois pilotes qui ont fait mieux dans l'histoire, y compris Lewis Hamilton avec ses sept titres. Et compte tenu de ses temps de passage, le Néerlandais peut clairement y croire.

Comme attendu, Max Verstappen a décroché son quatrième titre à l'occasion du Grand Prix de Las Vegas. Il lui suffisait de terminer devant Lando Norris pour s'assurer le sacre et c'est ce qu'il a fait en décrochant la cinquième place devant le pilote McLaren, sixième. Par conséquent, le Néerlandais est entré dans la légende de la Formule 1 en rejoignant le cercle très fermé des quadruples champion du monde en compagnie de Sebastian Vettel et Alain Prost. Seuls trois pilotes ont fait mieux à savoir Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Mais Max Verstappen est route pour les rattraper.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Verstappen est dans les temps de passage d'Hamilton

En effet, les temps de passage du pilote Red Bull sont très impressionnants et coïncident quasiment à la perfection avec ceux de Lewis Hamilton. Ainsi, lorsque le Britannique a remporté son quatrième titre en 2017, il comptait 62 victoires et 116 podiums en 206 courses, soit quasiment le même bilan que Max Verstappen auteur de 62 victoires et 111 podiums en 205 courses. La seule stat pour laquelle le futur pilote Ferrari était en avance concerne les poles positions. Lewis Hamilton en comptait 72 en 2017 pour son quatrième titre, alors que Max Verstappen s'est élancé à 40 reprises de la première place. Mais là où le Néerlandais est très en avance, c'est sur l'âge. Le pilote Red Bull est âgé de 27 ans alors que Lewis Hamilton avait du attendre d'avoir 32 ans pour célébré son quatrième sacre. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour que Max Verstappen aille chercher les records du septuple champion du monde. La tendance à court terme n'est toutefois pas idéale. Et pour cause, alors que la domination de Mercedes était totale et pas prête d'être mise à mal en 2017, celle de Red Bull a déjà été remise en cause cette année, tandis qu'une révolution est attendue en 2026 ce qui va encore bouleverser la hiérarchie. Autrement dit, Max Verstappen, qui a d'ores-et-déjà annoncé qui ne fera pas une carrière de la longueur de celles de Fernando Alonso ou Lewis Hamilton, a du pain sur la planche s'il veut devenir le pilote le plus titré de l'histoire.

Hamilton félicite Verstappen

En attendant de savoir s'il battra ses records, Lewis Hamilton a tenu à rendre hommage à Max Verstappen après le GP de Las Vegas. « Tout d’abord, je tiens à féliciter Max pour sa victoire au championnat, alors qu’il reste encore plusieurs courses à disputer. Il a fait un travail fantastique. Il n’a pas commis d’erreur et il s’est montré à la hauteur à chaque fois et pour chaque point qu’il était censé obtenir. Lui et son équipe ont fait le meilleur travail, encore une fois, pour la quatrième année consécutive. Et à un moment donné, c’était vraiment passionnant. Je pense qu’ils seront difficiles à battre l’année prochaine parce qu’ils ont probablement commencé plus tôt que tous les autres à développer la voiture de l’année prochaine. Mais oui, je suis vraiment heureux pour lui », a lâché le septuple champion du monde dans des propos rapportés par F1Only.