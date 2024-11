F1 : Norris chez Red Bull, la folle proposition de Verstappen

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant même la fin de la saison de Formule 1, on connait l’identité du champion du monde. Et pour la 4ème fois consécutive, c’est Max Verstappen qui a été sacré. Cette saison, le pilote Red Bull a notamment dû batailler avec Lando Norris, qui a fait forte impression chez McLaren. Deux adversaires qui auraient très bien pu être coéquipiers aujourd’hui comme l’a révélé Verstappen.

Profitant du passage à vide de Max Verstappen, Lando Norris en a profité pour gagner des Grands Prix et se mettre à rêver d’un potentiel titre de champion du monde de Formule 1. Néanmoins, le Néerlandais a su faire ce qu’il fallait dernièrement pour calmer les ardeurs de l’Anglais. En effet, s’il veut sa couronne, Norris va devoir patienter un an de plus puisque Verstappen a désormais trop de points d’avance pour être rattrapé. Le pilote Red Bull est donc champion du monde, Lando Norris est lui 2ème pour le moment avec 21 points d’avance sur Charles Leclerc (3ème).

« Je l’ai aussi invité avec plaisir à être mon coéquipier »

Tout au long de cette saison, Lando Norris a donc bataillé avec Max Verstappen. Un statut d’adversaire qui aurait pu être différent puisque le Néerlandais et l’Anglais auraient pu faire la paire chez Red Bull. En effet, dans des propos rapportés par NextGen Auto, Verstappen a fait savoir : « J’ai bien sûr passé beaucoup de moments avec Lando auparavant. Quand je gagnais déjà et pas lui, je lui disais toujours : « Ton heure viendra. Reste fidèle au processus. Je pense que tu es dans un bon environnement d’équipe ». Je l’ai aussi invité avec plaisir à être mon coéquipier à l’époque, je lui di dit : « si tu veux gagner, tu peux aussi venir ici [chez Red Bull] ». Je sais qu’il a eu des discussions avec l’équipe, deux fois je crois, mais il est resté fidèle à McLaren. Je salue aussi cela. Et bien sûr, je suis content pour lui parce que son pari commence à payer ».

« Nous sommes amis maintenant »

Toujours concernant Lando Norris, Max Verstappen a également confié : « Il a fait une excellente saison, peut-être que tout ne s’est pas passé comme il le voulait cette année, mais cela fait partie du chemin que vous suivez. Vous faites des erreurs, vous en tirez des leçons. Il s’agit de savoir comment rebondir après. Nous sommes amis maintenant, nous ne sommes pas les meilleurs amis, ce n’est pas comme si je l’appelais au quotidien. Nous avons tous les deux nos meilleurs amis, c’est comme ça qu’on grandit, n’est-ce pas ? Mais nous sommes amis. J’ai beaucoup de respect pour lui ».