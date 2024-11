Du jamais vu F1, l’humiliation est totale pour le coéquipier de Verstappen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce week-end à Las Vegas, Max Verstappen est devenu quadruple champion du monde, entrant ainsi un peu plus dans la légende de la Formule 1. Mais le pilote Red Bull est également entré dans l'histoire d'une autre façon et surtout, en étant accompagné de six autres pilotes. En effet, pour la première fois, ils sont sept à avoir remporté au moins deux courses durant la saison. Une statistique assez humiliante pour Sergio Pérez.

Comme attendu, Max Verstappen a remporté un quatrième titre mondial. Cinquième à Las Vegas, le Néerlandais a terminé devant Lando Norris, ce qui lui suffisait pour s'assurer le sacre à deux courses de la fin d'une saison qu'il attendant probablement plus calme après une premier partie d'année largement dominée. Mais tout s'est inversé à la mi-saison, ce qui fait déjà 2024 une année légendaire pour la Formule 1.

Un record vieux de 43 ans est tombé !

Et pourtant, au soir du Grand Prix d'Espagne le 23 juin dernier, difficile d'imaginer une saison palpitante. Max Verstappen venait effectivement de remporter sa septième course de la saison, sur les 10 premières disputées. Mais c'était sans compter sur une incroyable disette de dix GP sans victoire pendant laquelle plusieurs pilotes en ont profité pour tirer leur épingle du jeu. La seconde partie de saison aura effectivement été marquée par un resserrement général de la hiérarchie et une incertitude totale entre Red Bull, McLaren, Ferrari et Mercedes, chacune de ses écuries étant capables de gagner. Et cela a donné lieu à une saison légendaire puisque pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, sept pilotes ont remporté au moins deux Grand Prix, avec la victoire de George Russell à Las Vegas. C'est donc un record vieux de 43 ans qui vient de tomber. En 1981, Nelson Piquet, champion cette année-là, avait remporté trois courses tandis que Alain Prost, Alan Jones, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve et Jacques Laffite s’étaient partagé les autres victoires. Un record toutefois à tempérer puisqu'en 1981, la saison était composée de 15 courses alors que 24 GP sont au programme cette année.

Sergio Pérez, deux courses pour éviter l'humiliation totale

Quoi qu'il en soit, cela reste un record que se partagent donc Max Verstappen, vainqueur à huit reprises cette saison, Lando Norris, qui a remporté les trois premières courses de sa carrière en 2024, Charles Leclerc vainqueur également à trois reprises, ainsi que Lewis Hamilton, George Russell, Carlos Sainz et Oscar Piastri, qui comptent chacun deux succès. Par conséquent, sept des huit pilotes des quatre top team ont remporté deux courses cette saison. Sergio Pérez est le seul à manquer à l'appel. Une situation gênante pour le Mexicain qui est même le seul pilote de quatre équipes de pointe et ne pas avoir remporté la moindre course alors qu'il disposait de la meilleure monoplace durant toute la première partie de saison. Checo Pérez n'est d'ailleurs plus monté sur un podium depuis le GP de Chine et sa troisième place. C'était le 21 avril dernier. Une éternité pour un pilote Red Bull. Il reste deux courses à Sergio Pérez (Qatar et Abu Dhabi) pour éviter l'humiliation totale. Mais compte tenu de ses récents résultats, il y a fort à parier que la situation n'évolue plus pour le Mexicain qui a donc de grande chance de finir la saison en étant le seul pilote d'un des quatre top team à ne pas avoir remporté la moindre course.