F1 : L'annonce de McLaren pour menacer Ferrari et Red Bull

Si dimanche dernier, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, concernant le titre des constructeurs, tout reste à jouer. Actuellement en tête, McLaren compte bien conserver son avance face à Ferrari et Red Bull lors du Grand Prix du Qatar qui se déroulera ce dimanche 1er décembre.

Qui succédera à Red Bull ? Sacré champion du monde pour la quatrième année consécutive, Max Verstappen va-t-il permettre à son écurie de conserver le titre des constructeurs ? Au vu des derniers Grand Prix, difficile de mettre la formation autrichienne dans la peau du grand favori. Car si Red Bull pointe actuellement à la 3ème place du championnat du monde des constructeurs, Ferrari (584 pts) et McLaren (608 pts) sont également de sérieux candidats.

« Nous sommes pleinement concentrés sur ce que nous devons accomplir lors des deux dernières manches »

Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, Lando Norris et Oscar Piastri ont affiché leurs ambitions pour un possible sacre à l’issue de cette saison. « Je suis impatient de retourner au Qatar. C’était une très bonne course pour nous l’année dernière, et nous avons l’intention de faire encore mieux cette année. C’est aussi le dernier Sprint de l’année, nous chercherons donc à ramener le plus de points possible. Nous sommes pleinement concentrés sur ce que nous devons accomplir lors des deux dernières manches. La piste et les conditions au Qatar devraient nous convenir davantage que le week-end dernier, alors je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire », a d’abord confié le Britannique.

« Nous sommes prêts à continuer à tout donner dans la bataille du championnat des constructeurs »

« J’ai hâte de retourner au Qatar et c’est un week-end de Sprint. J’ai gagné le Sprint ici l’année dernière, alors je suis vraiment excité de voir ce que nous pouvons faire cette fois-ci. Il ne nous reste que deux week-ends et nous savons ce que nous devons faire. Ce week-end devrait être plus fort pour nous que Vegas, alors nous avons la tête baissée et nous sommes prêts à continuer à tout donner dans la bataille du championnat des constructeurs », a de son côté affirmé Oscar Piastri.