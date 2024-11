Mercato : L’OM et le PSG se battent pour le «nouveau Verratti» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à la recherche de renforts dans l'entrejeu, le PSG et l'OM sont en quête de profils assez similaires à savoir techniques et efficaces à la sortie de balle. Un joueur semblable à Marco Verratti qui pourrait être Nicolò Fagioli. Les Parisiens et les Marseillais seraient d'ailleurs à la lutte pour le joueur de la Juventus.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG viserait le recrutement d'un ailier cet hiver, voire d'un défenseur central si jamais Milan Skriniar venait à partir. Néanmoins, le club de la capitale continue d'explorer le marché en vue de la saison prochaine avec toujours le même objectif qui est de dénicher de grands talents pour préparer l'avenir.

Nicolò Fagioli suivi par le PSG et l'OM ?

Dans cette optique, la presse italienne fait état d'un intérêt du PSG pour Nicolò Fagioli depuis quelques jours. La Juventus cherche à s'en séparer cet hiver pour récupérer une indemnité de transfert. Mais selon les informations de TMW, l'OM est également très intéressé par le milieu de terrain italien qui pourrait retrouver Adrien Rabiot.

D'autres clubs sont dans le coup

Roberto De Zerbi adore le profil de Nicolò Fagioli qu'il verrait comme le numéro 6 parfait pour l'OM. Néanmoins, il faudra également faire face à la concurrence de Naples qui devrait également tenter le coup. Le PSG et l'OM se lancent donc dans une énorme bataille pour celui qui est régulièrement présenté le nouveau Marco Verratti.