Real Madrid : Mbappé traumatisé par le PSG ?

Kylian Mbappé n’arrive à se sortir de son calvaire au Real Madrid. Le champion du monde 2018 est de nouveau passé au travers de sa rencontre face à Liverpool ce mercredi soir. L’attaquant de 25 ans ne parvient pas à retrouver son véritable niveau. Le PSG aurait d’ailleurs peut-être une part de responsabilité dans les galères du natif de Bondy.

Le PSG responsable du calvaire de Mbappé ?

Mais comme le rapporte Relevo, le PSG aurait peut-être une part de responsabilité dans le calvaire de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le champion du monde 2018 semble ressasser encore et encore sa fin d’aventure chez les Rouge-et-Bleu. Luis Enrique se privait régulièrement de ses services, et la direction parisienne lui a mené la vie dur pour sa prolongation. Kylian Mbappé semble encore traumatisé par le PSG et n’a pas l’air d’être encore passé à autre chose.

Le Real Madrid commence à s'impatienter

Le Real Madrid, de son côté, s’inquiéterait de ne pas revoir le grand Kylian Mbappé un jour. Dans le même temps, certains chez les Merengue commenceraient à s’impatienter avec la star de 25 ans. L’ancien du PSG ne répond clairement pas aux attentes placées en lui en début de saison. Même en l’absence de Vinicius Jr, blessé, Kylian Mbappé n’arrive pas à briller. Son aventure au Real Madrid vire peu à peu au fiasco. Reste maintenant à voir s’il saura rebondir et se reprendre en main rapidement. Carlo Ancelotti semble en tout cas toujours croire en lui.