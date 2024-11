Mbappé : Alerte rouge au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Positionné à gauche contre Leganés, Kylian Mbappé avait montré des choses intéressantes. L’international français était donc très attendu contre Liverpool ce mercredi soir, surtout en l’absence de Vinicius Jr. Mais l’attaquant de 25 ans a une nouvelle fois déçu, ce qui n’a pas manqué de déclencher l’alerte rouge au Real Madrid.

Contre Leganés le week-end dernier, Kylian Mbappé avait montré des choses intéressantes sur le côté gauche. Buteur, l’attaquant de 25 ans avait même été élu homme du match. Mais là où l’international français était attendu avec le Real Madrid, c’était ce mercredi soir sur la pelouse de Liverpool. En l’absence de Vinicius Jr, blessé, Kylian Mbappé devait être ce leader offensif dont Carlo Ancelotti avait tant besoin.

Mbappé a coulé contre Liverpool

Mais finalement, le champion du monde 2018 est passé au travers de sa rencontre. Un penalty manqué, 15 ballons perdus, 6 passes ratées sur 24 tentées, Kylian Mbappé n’était pas au rendez-vous. Résultat, un match perdu (2-0) et une 24e place au classement de la Ligue des champions pour le Real Madrid. Et chez les Merengue, on commencerait sérieusement à s’inquiéter.

La situation devient alarmante pour le Real Madrid

D’après les informations de Relevo, le match décevant de Kylian Mbappé contre Liverpool a déclenché l’alerte rouge au sein de la Casa Blanca. Sa prestation a alarmé le club madrilène. Le natif de Bondy n’a presque montré aucune personnalité sur le terrain, ce qui troublerait le Real Madrid. Les Merengue commenceraient même à désespérer de revoir un jour Kylian Mbappé à son meilleur niveau. L’heure est à la panique dans les coulisses madrilènes.