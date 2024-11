Real Madrid : Booba s’acharne sur Mbappé et relance le clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a rendu une nouvelle copie très décevante mercredi soir en Ligue des Champions sur la pelouse de Liverpool, et peine toujours autant à briller sous le maillot du Real Madrid. Le rappeur Booba, qui fait partie de ses plus fidèles détracteurs depuis plusieurs mois, s'est encore lâché sur Mbappé via ses réseaux sociaux.

Booba ne lâche plus Kylian Mbappé ! Le clash avait été amorcé en février 2024 dans le morceau intitulé Abidal (extrait de l'album Ad vitam æternam), où le rappeur qualifiait l'ancienne star du PSG de joueur « surcoté ». Depuis, Booba n'a jamais manqué une occasion de tacler Mbappé, qui a depuis décidé de rejoindre le Real Madrid. Et son début de saison peu convaincant sous le maillot du club merengue ne manque pas de ravir son rival.

Mbappé a sombré à Liverpool

Mercredi soir, le Real Madrid s'est incliné en Ligue des Champions sur la pelouse de Liverpool (2-0), et Kylian Mbappé a été l'un des grands symboles de cet échec. L'attaquant tricolore, en plus d'être fantomatique dans le jeu, a même raté un penalty contre les Reds. Il n'en fallait pas moins à Booba pour se déchaîner sur ses réseaux sociaux et clasher de nouveau Mbappé.

« Vous voyez un gars perturbé ? »

Après la défaite du Real Madrid, le rappeur originaire du 92 a envoyé une série de tweets dans lesquels il se moque ouvertement de Kylian Mbappé, en citant notamment le célèbre « Vous voyez un gars perturbé ? ». Du Booba à l'état pur. Reste à savoir si, cette fois-ci, Mbappé réagira à ces attaques.