Mercato : L'OM et le PSG vont profiter d'un sacrifice ? 

Alexis Brunet

Le PSG serait à la recherche de certains profils pour renforcer son équipe et ainsi grimper au classement en Ligue des champions. Le club de la capitale serait notamment attiré par Nicolò Fagioli, qui évolue à la Juventus de Turin. Toutefois, le champion de France n’est pas le seul sur le dossier, puisque l’OM suivrait également le joueur de 23 ans.

Le PSG sera à coup sûr l’un des animateurs du mercato hivernal, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Randal Kolo Muani pourrait aller voir ailleurs prochainement. Le Français intéresse Manchester United, qui pourrait tenter de le faire venir sous la forme d’un prêt. Un départ de Milan Skriniar serait également à l’ordre du jour, lui qui est souvent cité dans le viseur de la Juventus de Turin.

Une star réclame un transfert à 80M€, le PSG va jubiler https://t.co/QFT1fWh7iT pic.twitter.com/cDc0arHyhq — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Le PSG pense à Fagioli... tout comme l’OM

Au rayon des arrivées, le PSG voudrait mettre la main sur un ailier, surtout en cas de départ de Randal Kolo Muani. En plus d’un attaquant, le club de la capitale pourrait également recruter un milieu de terrain. D’après les informations de TMW, les dirigeants parisiens pisteraient le joueur de la Juventus de Turin Nicolò Fagioli. Mais il risque d’y avoir une belle bataille pour le Bianconeri, car, dans le même temps, l’OM souhaiterait également offrir l’Italien à Roberto De Zerbi.

La Juventus veut sacrifier Fagioli

En tout cas, l’OM et le PSG auront clairement une chance de recruter Nicolò Fagioli cet hiver. D’après la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin souhaiterait sacrifier le joueur de 23 ans lors du prochain mercato, tout comme Douglas Luiz. Avec l’argent possiblement récolté, la Vieille Dame souhaiterait recruter un défenseur central et un attaquant. Cela pourrait également faire les affaires du champion de France, car Milan Skriniar, qui ne joue presque plus à Paris, est cité depuis plusieurs semaines dans le viseur de la Juventus de Turin.