F1 : Dans la légende, Verstappen annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’issue du Grand Prix de Las Vegas dimanche dernier, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième année consécutive. Une performance hors-normes pour le Néerlandais, qui reste néanmoins concentré sur la fin de saison. Alors que le Grand Prix du Qatar se profile, « Super Max » souhaite continuer sur sa belle lancée.

Et de quatre pour Max Verstappen. Sans forcer, le pilote Red Bull a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive dimanche dernier. Au terme d’une 5ème place acquise au Grand Prix de Las Vegas, Verstappen a un peu plus inscrit son nom dans la légende du sport automobile. Ayant rejoint Alain Prost avec quatre titres mondiaux, le Néerlandais ne souhaite pas se laisser aller pour autant. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, ce dernier est d’abord revenu sur son nouveau titre, avant d’afficher ses ambitions pour le Grand Prix du Qatar qui aura lieu ce week-end.

« Être quatre fois champion du monde est quelque chose que je n’aurais jamais cru possible »

« Gagner le championnat a été un moment incroyable et je suis très fier de ce que nous avons accompli en tant qu’équipe et de moi-même. Cette victoire signifie beaucoup pour nous et être quatre fois champion du monde est quelque chose que je n’aurais jamais cru possible. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce succès pour leur soutien cette année, quelle saison nous avons eue », a d’abord confié Max Verstappen.

« La saison n’est pas encore terminée »

« Il y a eu des moments difficiles, mais nous nous sommes serré les coudes, nous n’avons jamais abandonné et nous sommes revenus plus forts, et c’est ce qui rend la saison si spéciale. En ce qui concerne le Qatar, nous sommes toujours concentrés sur cette course, qui sera très chargée en sprint. Bien sûr, la saison n’est pas encore terminée et nous voulons continuer sur notre lancée et ramener autant de points que possible pour l’équipe », poursuit le quadruple champion du monde.