Transferts : Le PSG a fait une grosse erreur à 145M€ ?

Pierrick Levallet

Lors de l’été 2023, Luis Campos a essayé d’apporter ce qui manquait au PSG. Le conseiller football parisien a notamment tenté de compenser les départs de Neymar et Marco Verratti en allant chercher Gonçalo Ramos et Manuel Ugarte pour un total de 145M€. Mais le club de la capitale a peut-être fait une erreur en investissant autant d’argent sur les deux joueurs.

L’été 2023 a marqué la fin d’une ère au PSG. Alors que Kylian Mbappé entrait dans la dernière année de son contrat et que Luis Enrique s’apprêtait à réaliser sa première saison sur le banc parisien, le club de la capitale a décidé de se séparer de Neymar et Marco Verratti. Le premier a été transféré à Al-Hilal en Arabie Saoudite, et le deuxième à Al-Arabi au Qatar.

Une star réclame un transfert à 80M€, le PSG va jubiler https://t.co/QFT1fWh7iT pic.twitter.com/cDc0arHyhq — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Le PSG a déboursé beaucoup d'argent pour Ugarte et Gonçalo Ramos

Pour les remplacer, le PSG a fait plusieurs gros investissements sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu ont dépensé 60M€ pour mettre la main sur Manuel Ugarte et ont déboursé 85M€ pour recruter Gonçalo Ramos. Au total, le PSG a dépensé 145M€ pour les deux joueurs. Et selon Romain Molina, cela a été une grosse erreur.

«C’est beaucoup de jeu d’agent»

« Ugarte ? Si Manchester United est en concurrence avec Chelsea, c’est qu’il y a un problème. Comme avec Ramos, il y a l’influence d’un agent, Jorge Mendes. C’est beaucoup de jeu d’agent. Comme beaucoup, il a été surpayé » a confié le journaliste sur sa chaîne YouTube. Finalement, Le PSG a vendu Manuel Ugarte à Manchester United après seulement une saison. Gonçalo Ramos, lui, revient à peine de sa blessure à la cheville.