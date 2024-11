Mercato : Flops à 30M€ au PSG, il balance cash !

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Luis Campos au sein de la direction du PSG, le club de la capitale a changé sa manière de recruter. Mais si le conseiller football parisien a réalisé quelques bons coups sur le mercato, d’autres ont été de réels flops comme Renato Sanches et Carlos Soler. Romain Molina a d’ailleurs fait la lumière sur ces deux transferts du PSG.

Le PSG a radicalement changé sa manière de recruter après l’arrivée de Luis Campos. Fini le bling-bling et l’accumulation des stars, le club de la capitale cible désormais des profils manquants à l’effectif parisien et souhaite miser sur la jeunesse. Mais si Luis Campos a réalisé quelques bons coups sur le mercato, d’autres ont plutôt été des échecs chez les Rouge-et-Bleu.

Renato Sanches et Carlos Soler se sont ratés au PSG

Sur la liste des flops du PSG, on peut notamment retrouver Renato Sanches et Carlos Soler. Le Portugais et l’Espagnol n’ont jamais su répondre aux attentes placées en eux alors qu’ils ont été recruté pour un total de 30M€. Le PSG a fini par s’en débarrasser, envoyant le premier à Benfica et le deuxième à West Ham.

«Ces deux joueurs n’ont pas le niveau pour le PSG»

Romain Molina a malgré tout dévoilé les raisons de ces deux transferts du PSG. « Campos arrive, il ramène Renato Sanches pour 15M€. Et à côté, il y a Soler. Soit 30M€ qui ne servent à rien. Ces deux joueurs n’ont pas le niveau pour le PSG et sont venus parce que Lim est un ami de Nasser et que Sanches fait partie de la galaxie Jorge Mendes » a indiqué le journaliste sur sa chaîne YouTube.