Après les Jeux Olympiques 2024, un tout nouveau Team pour Banque Palatine

Après les Jeux Olympiques de Paris 2024, la Banque Palatine vient de renouveler son soutien envers le sport et les sportifs français. Un tout nouveau team, paritaire, voit le jour avec la volonté d’accompagner l’excellence et la détermination.

Le souvenir des Jeux Olympiques de Paris 2024 s’efface doucement dans les esprits des plus nostalgiques d’entre nous. Après avoir vécu l’un des plus grands événements de l’histoire du sport, et notamment du sport français, difficile de tourner la page. Mais pour la plupart des athlètes, les regards sont déjà tournés vers 2028 et les Jeux Olympiques de Los Angeles. Un objectif déjà présent qui incite le mouvement sportif à se mobiliser dès maintenant. C’est le cas de la Banque Palatine, qui accompagne les sportives et sportifs de haut-niveau français depuis 2021.

Un team paritaire, une première

A peine sorti des JO 2024, la Banque Palatine renouvelle son engagement avec un team à parité de genre et entre sports olympiques et paralympiques. Aux côtés d’Elodie Clouvel (Pentathlon moderne), Alexandre Léauté (cycliste handisport) et Gaëlle Edon (tir sportif paralympique), on retrouve désormais l’une des valeurs montantes du golf français, Ugo Coussaud. Ses récentes performances sur le DP World Tour (6e à Abu Dhabi) confirment son potentiel et le classe dans le Top 10 français du moment. Quatre athlètes qui composent le Team de la Banque Palatine, soucieuse d’apporter ses valeurs d’excellence, de solidarité, de persévérance et de dépassement de soi.