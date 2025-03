Fiasco à l'OM, Rabiot s'en prend au vestiaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a concédé sa quatrième défaite lors de ses cinq derniers matchs samedi après-midi face à Reims (3-1), Adrien Rabiot a lâché ses vérités à l’issue de la rencontre, visant directement ses coéquipiers. Déçu du visage affiché par son équipe, l’international français a remis en question l’état d’esprit de certains d’entre eux et leur volonté de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

« Sur le plan comptable ça fait mal, mais ça fait surtout mal d’afficher cet état d’esprit-là. » Capitaine après la sortie sur blessure de Leonardo Balerdi, Adrien Rabiot n’a pas mâché ses mots à l’issue de la défaite de l’OM sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi après-midi (3-1). Après ce revers, les Olympiens n’ont désormais plus que trois points d’avance sur Strasbourg, cinquième. Une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des champions.

« J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions »

« On a affiché des objectifs, on en parle chaque semaine, chaque week-end. Ok, il y a eu la trêve, on n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match, mais c’est pas suffisant. J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, pas envie de jouer l’Europe, de se battre pour connaître ça. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire », a lâché Adrien Rabiot au micro de beIN SPORTS. « C’est pas l’histoire d’un bloc bas, c’est l’histoire de tout. Dans les duels, on n’est pas présents, sur le contre-pressing, pareil. On savait qu'ils n'avaient que quelques armes : les coups de pied arrêtés et jouer sur contre-attaque. On n’a pas été capables de les arrêter là-dessus. Sur le premier but, on défend à trois mètres de l’adversaire, c’est pas possible. »

« Qu’ils laissent d’autres jouer, parce que ce n’est pas assez »

S’il a assuré qu’il n’y avait « pas de soucis » à l’intérieur du groupe, Adrien Rabiot a tout de même remis en question l’état d’esprit de certains joueurs de l’OM : « Quand on affiche ce qu’on veut faire, on ne peut pas défendre comme ça et afficher un match comme ça. Il faut se remettre en question et savoir ce qu’on veut faire. Il reste sept matchs. Si on veut aller en Ligue des champions, moi, je suis venu pour ça. Si il y en a qui n’ont pas cette ambition-là, il faut qu’ils le disent tout de suite, avant les matchs, qu’ils laissent d’autres jouer, parce que ce n’est pas assez. La Ligue des champions, c’est un objectif qui est important pour un joueur de football. Jouer cette compétition-là, c’est quelque chose de grand. Il y en a qui ne l’ont pas joué ici, peut-être qu’ils ne la joueront jamais. Je ne comprends pas qu’on n’ait pas plus faim sur le terrain à l’idée d’aller jouer cette compétition l’année prochaine. »