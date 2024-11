Rugby : Après les JO 2024, Antoine Dupont entre dans l'histoire !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, à Monaco, se tenait la cérémonie des trophées World Rugby. L’occasion de désigner le meilleur joueur du monde en 2024 et dans la catégorie rugby à 7, c’est Antoine Dupont qui a remporté cette distinction. Un gain historique puisque jamais dans l’histoire un joueur n’avait été nommé meilleur joueur du monde à 15 et à 7.

Sacré champion olympique de rugby à 7 avec l’équipe de France cet été lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont était très heureux d’être nommé dans la catégorie de meilleur joueur du monde en 2024 : « Les récompenses ont toujours un sens, ça fait toujours plaisir et c'est toujours beaucoup de fierté de recevoir ce genre de trophée. Même si on court surtout après le trophées collectifs. C'est ceux qui procurent le plus d'émotions parce qu'ils sont partagés avec nos coéquipiers et avec tous les gens qui nous supportent. »

La nomination de Dupont, un manque de respect ?

Santiago Gomez Cora, l’entraîneur de l’équipe d’Argentine de rugby à 7 s’était récemment insurgé de voir Antoine Dupont figurer parmi les potentiels lauréats au titre de meilleur joueur du monde dans cette discipline : « Je ne suis pas du tout d’accord [avec sa nomination]. Je comprends maintenant beaucoup de choses, que je supposais déjà. Il a joué deux étapes du World Tour, dont une en tant que remplaçant. Il a joué 12 minutes au total à Vancouver et ils l’ont mis dans l’équipe type. À partir de là, nous nous sommes inquiétés. À Los Angeles, il a joué un peu plus longtemps et a été nommé meilleur joueur du tournoi. Et maintenant le joueur de l’année. Je pense que c’est trop et que c’est un manque de respect. »

Dupont sacré !

L’entraîneur argentin risque d’en faire des cauchemars puisque le demi de mêlée du Stade toulousain a été sacré ce dimanche soir meilleur joueur de rugby à 7 du monde. Une distinction historique pour celui qui avait déjà été sacré meilleur joueur du monde à 15 en 2021. Antoine Dupont est désormais le seul joueur de l’histoire à avoir remporté ces deux distinctions prestigieuses.