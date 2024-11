Le vrai Rabiot arrive, l’annonce qui va plaire à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé bien après la clôture du mercato estival à l’OM, Adrien Rabiot n’était pas à 100% de ses capacités ayant manqué la préparation estivale. Les semaines ont passé, mais l’international français n’est toujours pas au top de ses capacités. S’il y a du mieux chez Rabiot, comme il l’a prouvé contre Lens, il va encore falloir attendre un peu avant de le voir à son plein potentiel.

Parti libre de la Juventus, Adrien Rabiot a mis énormément de temps avant de retrouver un club. Si le Français ne manquait pas de courtisants, il a décidé de prendre son temps afin de reposer son corps. Rabiot a toutefois fini par signer à l’OM, mais en s’engageant très tard, il n’a pas eu une préparation estivale optimale. En conséquence, le joueur de Roberto De Zerbi n’est pas à 100%. Cela va tout de même de mieux en mieux. Adrien Rabiot a pu le montrer avec l’équipe de France contre l’Italie, marquant un doublé, mais aussi ce samedi avec l’OM face au RC Lens.

« Je ne suis pas encore à 100% »

Adrien Rabiot le reconnait lui-même, il n’est toujours pas au maximum de ses capacités. En effet, pour Téléfoot, le joueur de l’OM a confié : « Je ne suis pas encore à 100%. Il faut que je continue de bosser, faut aussi que je m’adapte à mes coéquipiers, à ce que je demande le coach. Ce n’est pas toujours très simple, mais il y a de quoi travailler. Il y a des joueurs de qualité, il y a tout un peuple derrière nous aussi qui nous pousse et qui attendre de grandes choses ».

« Le vrai Rabiot à l’OM ? Il arrive »

Quand verra-t-on donc alors le vrai Adrien Rabiot ? Rio Mavuba a sa petite idée à ce propos. Sur le plateau de l’émission dominicale de TF1, il a alors fait savoir concernant le retour au top du joueur de l’OM : « Le vrai Rabiot à l’OM ? Il arrive. Pour moi, il arrive. Même s’il a fait des bons matchs avec l’OM, il n’est pas encore à 100%. Il a un niveau moyen, qui est déjà très intéressant. Même un Rabiot à 60-70%, il sera au-dessus de la moyenne et encore plus en Ligue 1. Mais pour retrouver le grand Rabiot, il va falloir qu’il fasse cette prépa et dès janvier, il va repartir sur une grosse phase. On va le retrouver faire ses grandes chevauchées, mais pour moi, il lui faut encore quelques matchs ».