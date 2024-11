OM : De Zerbi a réussi un gros coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille est allé s’imposer à Lens (3-1) ce samedi soir grâce à des réalisations Valentin Rongier, Luis Henrique et Pierre-Emile Höjbjerg. Le club phocéen reste troisième avec 23 points au compteur, de quoi permettre à Roberto De Zerbi de s’approcher des statistiques de Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli.

C’est un succès qui fait du bien à l’OM ! Deux semaines après l’humiliation contre Auxerre au Vélodrome (1-3), la bande à Roberto De Zerbi s’est imposée sur le même score sur la pelouse du RC Lens samedi grâce à Valentin Rongier, Luis Henrique et Pierre-Emile Höjbjerg. Grâce à ce succès, l’OM conserve sa troisième place au classement, à trois points de l’AS Monaco, dauphin du PSG, avec un nombre de points rarement vu dans l’histoire récente.

De Zerbi seulement devancé par Bielsa et Sampaoli

Avec 23 points au compteur, Roberto De Zerbi réussit une sacrée performance. Comme l’a souligné StatDuFoot après le succès phocéen dans le nord de la France, l’Italien est seulement devancé Marcelo Bielsa (28) et Jorge Sampaoli (24) sur le nombre de points décrochés par l’OM après les douze premiers matches de la Ligue 1 au 21e siècle. Une preuve du début de saison satisfaisant du club phocéen malgré quelques déconvenues et les difficultés à domicile. « On parle de crise alors qu'on est 3e au classement », avait d’ailleurs relativisé Mehdi Benatia sur RMC il y a quelques jours.

« On a mérité notre victoire »

« C'est une victoire (3-1) très importante sur un terrain où il est très difficile de gagner, savourait Roberto De Zerbi samedi soir, rapporté par L’Équipe. Lens est une équipe très forte physiquement, qui pratique le marquage individuel sur tout le terrain. C'était un match très dur, on a souffert lors des vingt premières minutes parce que, peut-être, on avait gardé en nous le match contre Auxerre (1-3, le 8 novembre). On a mieux fait ensuite, et je pense qu'on a mérité notre victoire, surtout au regard de la deuxième période. » L’OM a désormais rendez-vous avec l’AS Monaco dimanche prochain (20h45) au Vélodrome.