Cette offre va plomber le mercato du PSG ?

Axel Cornic

Nouveau talent à suivre en Serie A, Aaron Ciammaglichella commence à faire parler de lui sur le marché des transferts, puisqu'il semble avoir tapé dans l’œil de nombreux clubs. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui souhaite miser gros sur les jeunes talents européens pour consolider son projet autour de Luis Enrique.

La page bling-bling est tournée à Paris. Depuis le départ de Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, le PSG clame haut et fort vouloir en finir avec les stars pour se concentrer plutôt sur la construction d’un collectif, surtout basé sur des jeunes talents. Et le prochain crack parisien pourrait bien venir de Serie A...

La nouvelle trouvaille du PSG

Tuttosport a récemment annoncé que le PSG serait sur les traces d’Aaron Ciammaglichella, milieu de 19 ans qui évolue actuellement au Torino. Après y avoir fait toutes ses classes, il a disputé ses premières minutes en Serie A cette saison et de l’autre côté des Alpes on dit le plus grand bien de lui.

Le Torino ne veut pas lâcher Ciammaglichella

Le PSG pourrait bientôt passer à l’offensive, mais il faudra faire attention au Torino ! D’après les informations de Mediaset, le club formateur d’Aaron Ciammaglichella souhaiterait lui proposer une prolongation de contrat, afin de notamment éloigner les sirènes étrangères et lui permettre de continuer son apprentissage dans les années à venir.