Mercato - PSG : Une ancienne star du projet QSI va tout gâcher ?

Axel Cornic

Recruté à prix d’or lors du mercato estival 202, Randal Kolo Muani n’a toujours pas réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain. Il y a quelques mois il était même annoncé proche d’un possible départ et ça pourrait recommencer, puisque le mercato hivernal approche à grand pas et la presse italienne le lie notamment à la Juventus.

Depuis le départ d’Edinson Cavani, aucun véritable buteur s’est imposé à la pointe de l’attaque parisienne. Gonçalo Ramos semblait pouvoir être le numéro 9 tant recherché par le PSG, mais sa blessure en début de saison a finalement rebattu les cartes...

EXCLU @le10sport : Manchester United est entré en contact direct pour manifester son intérêt pour Kolo-Muani. Dossier impossible sous la forme d'un transfert car le club n'a absolument pas les finances, demande de prêt https://t.co/dVIgbMecqI — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 21, 2024

Quel avenir pour Kolo Muani ?

Pas vraiment en faveur de Randal Kolo Muani ! Seul véritable attaquant de pointe en l’absence du Portugais, l’international français ne semble pas vraiment avoi séduit Luis Enrique. Un départ du PSG est donc annoncé et nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com que Manchester United surveille sa situation en vue de janvier.

Motta pense plutôt à Zirkzee

Et la Juventus ? Ces dernières semaines, la piste turinoise semblait être la plus solide pour Kolo Muani, mais les choses auraient changé. D’après les informations de Tuttosport, Thiago Motta militerait pour son ancien joueur Joshua Zirkzee, qui ne joue pas beaucoup à Manchester United en ce moment.