L’annonce qui peut relancer l’OM ?

Axel Cornic

Alors que les polémiques se multiplient autour de l’Olympique de Marseille, avec une fin de saison qui s’annonce bouillante, Pablo Longoria a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et si certain s’interrogent sur cette sortie à quelques jours d’un match très important face à Montpellier, d’autres semblent persuadés qu’elle est totalement calculée.

Décidément, chaque jour apporte un nouveau rebondissement du côté de l’OM. Il faut dire que la pression est à son maximum depuis la défaite face à l’AS Monaco (3-0), qui a relancé les doutes autour de la qualification en Ligue des Champions. Et dans les moments de crise, un président se doit de prendre les devants...

Le message d’apaisement de Pablo Longoria

Dans un post publié sur LinkedIn, Pablo Longoria a pris la parole, souhaitant notamment calmer la situation. « Ce club ne se construira jamais sur la division. Il avance dans l’exigence et dans la loyauté. Notre objectif aujourd’hui est clair : gagner contre Montpellier » a écrit le président de l’OM. « Nous restons troisièmes, et nous avons notre destin entre les mains. Il faut avancer étape par étape, sans chercher plus loin (...) Je ne parle pas ici pour créer un effet. Je parle parce que je crois profondément en ce que nous faisons. Et parce que je sais que ce groupe, ce club, est capable de se relever, comme toujours, ensemble ».

« Il a fait son job et s’il ne l’avait pas fait, on l’aurait critiqué »

Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette sortie a séduit Éric Di Meco, ancien grand nom du club. « Je trouve qu’il fallait le faire, parce que la dernière fois qu’on l’a entendu c’était après Auxerre » a déclaré celui qui a remporté la Ligue des Champions 1993 avec l’OM, sur RMC Sport. « Il fallait reprendre une parole apaisée et il connait trop bien le football pour savoir qu’avec une victoire sur Montpellier, ça peut changer vite. Il a fait son job et s’il ne l’avait pas fait, on l’aurait critiqué ».