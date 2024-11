Mercato - OM : Coup de pression de Rabiot ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Engagé avec l'OM jusqu'en 2026, Adrien Rabiot ne s'engagera pas sur du long-terme à n'importe quelles conditions avec le club phocéen. Le milieu de terrain de l'équipe de France s'est exprimé sans détour au micro de Téléfoot, et met déjà la pression à ses dirigeants afin qu'ils bâtissent un effectif compétitif dans les années à venir pour envisager de continuer avec l'OM.

Adrien Rabiot (29 ans) a surpris tout le monde en s'engageant avec l'OM au mois de septembre, lui qui était pourtant étiqueté PSG depuis le début de sa carrière. L'international français a signé un contrat de deux ans avec le club phocéen, et difficile de savoir s'il s'est engagé pour du long terme avec l'OM...

Rabiot met la pression sur l'OM

Interrogé au micro de Téléfoot dimanche, Adrien Rabiot a fixé ses conditions pour l'avenir : « Si je me vois longtemps avec l’OM ? Ça je ne sais pas, je fais beaucoup à l’instinct. Ca dépendra de comment ça se passe, ce que je ressens sur cette saison-là. Si je vois s’il y a moyen d’aller plus haut, parce que je suis un compétiteur, et forcément je veux avoir atour de moi des joueurs qui soient capables d’emmener cette équipe très loin », confie l'ancien joueur du PSG.

« Il y a plein de paramètres »

« Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. À chaque fois que je mettrai les pieds avec le maillot de l’OM sur le terrain, je donnerai à 100% pour aller le plus loin possible », poursuit Rabiot. L'OM sait donc à quoi s'en tenir pour l'avenir de son nouveau protégé, il faudra bâtir une grande équipe.