Mercato - PSG : À peine revenu, il va déjà partir ?

Arnaud De Kanel

Le PSG poursuit sa stratégie de valorisation des jeunes talents, mais le cas de Gabriel Moscardo, prêté au Stade de Reims, soulève des interrogations. Le prometteur milieu brésilien, censé engranger de l'expérience en Ligue 1, n’a pas encore eu l’occasion de fouler les terrains sous la direction de Luka Elsner cette saison. Une situation qui commence à irriter les dirigeants parisiens. Le club de la capitale, soucieux de maximiser le développement de ses pépites, envisagerait déjà de mettre fin au prêt cet hiver pour rapatrier Moscardo, qui pourrait repartir dans la foulée.

Le PSG, fidèle à sa nouvelle stratégie tournée vers les jeunes talents, ne cesse d’étoffer son effectif avec des recrues au potentiel prometteur. Si plusieurs d’entre eux évoluent déjà sous les couleurs parisiennes, certains sont prêtés pour gagner en expérience. C’est le cas de Gabriel Moscardo, arrivé dans la capitale l’été dernier. Le jeune milieu de terrain, aperçu comme une véritable pépite, a été envoyé à Reims pour une saison afin de parfaire son développement et de multiplier les minutes de jeu en Ligue 1. Mais il pourrait déjà revenir.

Le PSG veut casser le prêt de Moscardo

En prêtant Gabriel Moscardo au Stade de Reims, le PSG espérait offrir au jeune milieu de terrain une occasion en or : accumuler du temps de jeu, s'adapter au rythme exigeant de la Ligue 1, et revenir plus fort dans la capitale. Mais, à mi-saison, le bilan est sans appel : l'opération ressemble à un pari perdu. Le Brésilien de 18 ans n'a pas encore disputé la moindre minute en championnat sous les couleurs rémoises. Un scénario décevant que les dirigeants parisiens n’avaient certainement pas envisagé. Entre blessures récurrentes et difficultés à s'acclimater à son nouvel environnement, Moscardo peine à trouver sa place. Selon RMC Sport, cette situation pourrait inciter le PSG à mettre un terme prématuré à son prêt.

Un nouveau départ en Ligue 1 dès cet hiver ?

Une solution alternative serait déjà à l’étude : un nouveau club pourrait l’accueillir pour relancer sa progression. Des formations de Ligue 1 se seraient même renseignées sur le joueur, témoignant de l’intérêt que suscite encore son potentiel. Le temps presse pour Gabriel Moscardo, qui doit rapidement prouver qu’il est à la hauteur des attentes placées en lui, que ce soit à Reims ou ailleurs. Pour l’instant, ce prêt, censé être un tremplin, reste une énigme non résolue.