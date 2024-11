Pogba - Mercato : Il annonce du lourd pour l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A partir du mois de mars 2025, Paul Pogba pourra faire son retour à la compétition. Le milieu de terrain de 31 ans a encore du temps pour relancer sa carrière et il a très envie de pouvoir faire son retour en Equipe de France. Pour cela, rejoindre l'OM paraît être une option idéale. Ses compétences pourraient être très utiles au club de la cité phocéenne, qui lutte pour le podium de Ligue 1 pour le moment.

Le mois dernier, Paul Pogba a vu sa suspension pour dopage être réduite à 18 mois. Le champion du monde 2018 n'a plus disputé un match depuis septembre 2023 et il s'active déjà pour chercher un nouveau club, son contrat venant d'être résilié à la Juventus. L'idée de le voir évoluer sous les couleurs marseillaises dans les prochains mois ravit Dave Appadoo.

Pogba bientôt à Marseille ?

Ancienne gloire de Manchester United, Paul Pogba a retrouvé la Juventus en 2022 mais il n'a pu disputer qu'une dizaine de matches avec le club italien en raison d'une blessure. En bref, il n'a pas évolué à un très haut niveau depuis des années, mais il ne manque pas d'ambition. « Pogba à l'OM ? Dans un premier temps, je n'étais pas forcément d'accord, parce que j'envisageais Pogba maintenant, et je me dis dans une saison, il va y avoir des attentes etc. Mais Pogba, c'est pas avant mars la fin de sa suspension, et je me dis que sur une fin de saison à Marseille, où il va rester deux mois de compétition à peu près, et les jeux seront peut-être faits... » déclare Dave Appadoo dans L'Equipe de Greg à propos de la venue éventuelle du Français à l'OM.

« En vue de la saison prochaine, il pourra arriver lancé »

Si Paul Pogba peut rejouer à partir de mars 2025, l'OM se penchera sur son cas avant pour le recruter. Le club pourrait alors profiter de son talent s'il arrive à retrouver un bon niveau. D'autant que Paul Pogba ambitionne de retourner en Equipe de France. « Si l'arrivée de Paul Pogba à l'OM ne va pas perturber le groupe ? Je ne pense pas qu'on va le mettre tout de suite titulaire. On ne va pas mettre une charge sur ses épaules tout de suite. Par contre, en vue de la saison prochaine, il pourra arriver lancé, parce qu'il aura pris la température du club, parce qu'il serait face à un nouvel environnement, il aurait quelques matchs dans les jambes, et ça lui permettrait de faire une saison complète » poursuit Appadoo.