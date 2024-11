Mercato - OM : Surprise, il envoie Pogba au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En apprenant la réduction de sa suspension pour dopage, Paul Pogba va pouvoir reprendre la compétition à partir du mois de mars. Le milieu de terrain français a vu son contrat avec la Juventus de Turin être résilié, ce qui veut dire qu'il doit chercher activement un nouveau club. Si le nom de Paul Pogba est annoncé à l'OM, Jérôme Rothen préfère le voir signer au PSG.

Pour sa reprise, Paul Pogba n'a pas caché ses ambitions : il veut faire son retour en Equipe de France et pour cela, rejoindre un grand club français serait une bonne option. L'OM serait déjà sur le coup pour tenter un transfert, mais Paul Pogba a également reçu une invitation venue du PSG.

« Qu'il vienne à Paris »

Alors qu'il n'a pas beaucoup joué à la Juventus à cause d'une blessure, Paul Pogba a donc enchaîné avec cette suspension, qui a débuté en septembre 2023. Celle-ci a été réduite à 18 mois, ce qui signifie qu'il peut faire son grand retour au mois de mars. Et à en croire Jérôme Rothen, il doit snober l'OM pour rejoindre le PSG. « Paul Pogba à l'OM ? Non. Qu'il vienne à Paris » a lancé l'ancien milieu gauche du PSG dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi.

Pogba est attendu à Marseille

Si le PSG ne semble pas vraiment intéressé pour le moment, l'OM reste une option très envisageable pour Paul Pogba. Le club de la cité phocéenne serait prêt à l'accueillir prochainement, puisque Mehdi Benatia l'aurait déjà approché. Adrien Rabiot, son ancien coéquipier en Equipe de France, l'attend également.