Mbappé - Real Madrid : Un transfert XXL est annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement critiqué depuis sa signature au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé évolue à un poste d'avant-centre qui ne semble clairement pas lui permettre d'exprimer toutes ses qualités. Mais Pascal Dupraz, interrogé en direct sur RMC Sport dimanche matin, réclame de la patience pour Mbappé puisqu'il annonce que Vincius Junior sera transféré en Premier League et libérera le flanc gauche de l'attaque madrilène.

Recruté libre par le Real Madrid après la fin de son contrat avec le PSG en juin dernier, Kylian Mbappé s'attendait certainement à des débuts plus tranquilles dans la capitale espagnole. Le capitaine de l'équipe de France, contraint d'évoluer au poste d'avant-centre avec la présence de Vinicius Junior sur le flanc gauche de l'attaque merengue, n'arrive pas à exprimer toutes ses qualités dans ce rôle. Mais pas de quoi remettre en cause pour autant son choix de signer au Real Madrid comme l'a expliqué Pascal Dupraz en direct sur RMC Sport dimanche, dans Les Grandes Gueules.

« Tout ça va se réguler »

« Déjà, on ne peut pas refuser le Real, soyez sérieux. Et puis il a une qualité rare : le talent. Qu’il se soit égaré, oui, on peut prendre en compte cet argument. Mais il est jeune (25 ans), il peut faire des erreurs. Il pense que c’est le roi du monde. Même le président de la République, quand il veut savoir s’il doit mettre du sucre dans son café, il appelle Mbappé ! (rires) C’est normal que le gamin ne sache plus où il est… Mais tout ça va se réguler. C’est un garçon intelligent », estime l'ancien entraîneur de l'ASSE et de Toulouse, qui annonce ensuite que Vinicius Junior quittera un jour le Real Madrid pour céder sa place à Mbappé.

« Vinicius partira un jour à Manchester City »

« Mbappé n’est pas un avant-centre. Mais Vinicius partira bien un jour. Il ira à Manchester City, là où on ne peut pas lutter au niveau financier. Pour Mbappé, il faut un temps d’adaptation. C’est plus dur que ce qu’il pensait, il a quelques déboires. Mais il apprend le rôle d’avant-centre, vous verrez qu’il arrivera à performer avant la fin de la saison. Mbappé a encore besoin de progresser, et il n’y a pas de plus bel endroit que le Real pour progresser. Il a fait le bon choix. Vous allez tous le voir ! Tout le monde retournera sa veste, y compris en équipe de France », poursuit Pascal Dupraz. Reste à savoir si ce gros transfert aura effectivement lieu un jour pour Vinicius Jr...