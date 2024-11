PSG : «Lui rentrer dedans», l’incroyable accueil réservé à Lionel Messi 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N’ayant pas pu prolonger au FC Barcelone, Lionel Messi avait alors dû quitter le club catalan à l’été 2021. Un coup de tonnerre qui avait profité au PSG, où La Pulga avait posé ses valises. Ayant ainsi rejoint le club de la capitale, Messi avait fait ses grands débuts dans le championnat de France face au Stade de Reims. Présent côté rémois pour cette rencontre, Ilan Kebbal a raconté la grande première de l’Argentin.

Aujourd’hui à l’Inter Miami, Lionel Messi évoluait précédemment du côté du PSG. L’Argentin a porté le maillot du club de la capitale entre 2021 et 2023. Arrivé en provenance du FC Barcelone, il avait rejoint Paris, formant à cette occasion un trio offensif effrayant avec Neymar et Kylian Mbappé. Alors que Messi n’avait connu que le Barça avant de débarquer au PSG, La Pulga avait fait ses grands débuts face au Stade de Reims. Une rencontre dont se rappelle très bien Ilan Kebbal, ancien Rémois.

« Quand il rentre, pour tout le monde, le temps s’est un peu stoppé »

Sur le plateau de l’émission Hors Jeu, Ilan Kebbal est revenu sur ce premier match de Lionel Messi avec le PSG. L'actuel joueur du Paris FC qui était alors au Stade de Reims : « Le joueur qui j’ai affronté qui m’a le plus impressionné ? J’ai joué contre Messi. Il était rentré à la fin du match, c’était son premier match en France. Le tout premier quand il venait de signer. Il avait joué assez simple. On jouait à domicile, à Reims, il y avait toutes les chaines du monde au bord du terrain. Quand il part à l’échauffement, nous on est sur le terrain, tu as le stade qui crie comme s’il y avait un but. Nous, tous les joueurs, automatiquement, que ce soit PSG, on tourne la tête, on le voit s’échauffer et on se dit : « Puta*** ». Et quand il rentre, pour tout le monde, le temps s’est un peu stoppé et on le regardait ».

« Il fallait un peu lui rentrer dedans »

Ilan Kebbal a par ailleurs révélé que des consignes avaient été passées pour cette grande première de Lionel Messi, faisant ainsi savoir : « On avait des consignes comme quoi s’il était amené à jouer titulaire ou s’il rentrait, il fallait un peu lui rentrer dedans. Il est plus physique que plus que tous les joueurs. Mais il est tellement intelligent que quand il est rentré, il savait déjà qu’on voulait lui rentrer dedans. Il a joué en 1 ou 2 touches pendant 25 minutes. Il ne voulait pas prendre de coup ».