Transferts : Incroyable, le Paris FC ne voulait plus de ce phénomène

Débarqué au Paris FC à l’été 2022, Ilan Kebbal a vécu une première saison compliquée, alors qu’il était prêté par le Stade de Reims. A tel point que cela aurait pu se terminer plus que tôt que prévu. En effet, dès le mercato hivernal, le PFC voulait se débarrasser de l’Algérien. Problème, Kebbal n’a pas trouvé preneur.

« C’était dur, cette année c’était la plus dure de ma carrière ». Lors de la saison 2022-2023, sous les ordres de Thierry Laurey, Ilan Kebbal a vécu l’enfer au Paris FC, ne jouant que très peu. Un calvaire qui aurait d’ailleurs pu se terminer en janvier. En effet, le PFC envisageait se rompre le prêt de Kebbal, lui qui fait désormais le bonheur du club parisien.

« Si tu peux trouver un autre club, pars »

Pour Hors Jeu, Ilan Kebbal a raconté cette anecdote du moment où il aurait pu quitter le Paris FC après seulement quelques mois de prêt. Le joueur du PFC a ainsi fait savoir : « Faut savoir que lors de mon prêt au Paris FC, en janvier, l’ancien directeur sportif vient me voir pour me dire : « si tu peux trouver un autre club, pars ». En gros, tu ne joues pas chez nous, tu es prêté, on gaspille de l’argent pour toi ».

« On ne le veut pas »

« J’ai dit à mon ancien agent : « N’importe quel club de Ligue 2, qu’il soit dernier, 19ème, 18ème, je m’en fous, je veux jouer ». Là où ça m’a fait mal, c’est même quand on allait voir ces clubs là, ils disent : « Non, on ne le veut pas ». C’était chaud. J’étais même prêt à baisser mon salaire. Mais ces clubs là ne me voulaient pas », a ensuite révélé Ilan Kebbal.