Transferts : L’annonce d’un phénomène du Paris FC sur son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Ilan Kebbal fait aujourd’hui le bonheur du Paris FC. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2, l’Algérien n’a pas manqué d’être sollicité au cours des derniers mois. Kebbal a préféré poursuivre l’aventure au PFC et cela pourrait continuer encore un moment puisqu’il n’est pas vraiment tenté par un départ.

Alors que des questions se sont posées sur l’avenir d’Ilan Kebbal, il a préféré continuer au Paris FC cette saison. En octobre dernier, l’Algérien avait d’ailleurs signé un nouveau contrat avec le club parisien. Le voilà désormais lié jusqu’en 2028 avec le PFC, un club où Kebbal n’entend pas forcément partir de sitôt.

Mercato : Une star va atterrir au Paris FC et répond à la polémique ! https://t.co/qDzC28u3vM pic.twitter.com/HZ5BwfwoZc — le10sport (@le10sport) October 30, 2024

« J’ai toujours voulu prouver en France »

Invité de Hors Jeu, Ilan Kebbal a été interrogé sur son avenir et un possible départ à l’étranger. Le joueur du Paris FC a alors fait savoir : « Aller à l’étranger ? Je ne me suis jamais posé la question, je vis au jour le jour. Mais moi j’ai toujours voulu prouver en France ».

« Performer en Ligue 1 »

« J’ai dit que j’allais tout faire pour réussir en France. Je veux d’abord monter le Paris FC en Ligue 1 et encore performer en Ligue 1. Une revanche à prendre ? Pas personnellement, mais pour montrer aux gens que peu importe la taille, le poids, si tu es bon, tu peux réussir », a ensuite expliqué Kebbal.