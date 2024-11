Real Madrid - Mbappé : La scène qui fait halluciner la presse espagnole

Pierrick Levallet

Rien ne va plus pour le Real Madrid en ce moment. Le club madrilène n’obtient pas vraiment les résultats escomptés en début de saison. Kylian Mbappé fait notamment l’objet de certaines critiques puisqu’il évolue loin de ses standards habituels. La presse espagnole a d’ailleurs rapporté une scène rare au sujet de l’attaquant de 25 ans.

En débarquant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé pensait y vivre un conte de fée. Le Français avait toujours rêvé jouer chez les Merengue, et c’est désormais chose faite. L’attaquant de 25 ans a même été accueilli en superstar dans la capitale espagnole. Mais depuis, rien ne va plus pour l’ancien du PSG, qui vit un véritable calvaire ces derniers temps.

Mbappé n'y arrive toujours pas au Real Madrid

Le niveau de Kylian Mbappé inquiète de plus en plus. Malgré ses 8 buts en 16 matchs, l’international français ne fait plus vraiment la différence dans le jeu. Le Real Madrid en attend beaucoup plus de lui, et le champion du monde 2018 en est parfaitement conscient. Une scène assez rare dans les coulisses du club reflète d’ailleurs assez bien le malaise du moment au sein de la Casa Blanca.

L'atmosphère commence à être tendue au Real Madrid

Comme le rapporte AS, l’atmosphère était assez froide lors de l’Assemblée générale du Real Madrid. D’habitude, la salle applaudit lorsqu’elle revisionne des moments de la saison. Cette fois-ci, il n’y avait pas un bruit, même lors du passage sur la présentation de Kylian Mbappé. La tension commence visiblement à grimper en interne. L’ancien du PSG va vite devoir redresser la barre pour apaiser les esprits au Real Madrid.