PSG : Luis Enrique lui envoie un terrible message

Alors que Gianluigi Donnarumma avait démarré la saison en tant que numéro 1 dans les buts du PSG, ce statut semble aujourd’hui avoir quelque peu évolué. En effet, Luis Enrique fait de plus en plus jouer Matvey Safonov. La concurrence est ainsi mise en place entre l’Italien et le Russe. Mais voilà que le message envoyé à Donnarumma serait terrible.

Cet été, le PSG a déboursé 20M€ pour s’offrir Matvey Safonov. Un recrutement qui en a intrigué plus d’un alors que Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas étaient déjà à Paris. Le Russe a donc posé ses valises dans la capitale français et il a fallu établir une hiérarchie chez les gardiens. Donnarumma apparaissait alors toujours comme le numéro 1, mais en utilisant de plus en plus Safonov, Luis Enrique semble tout remettre en question.

« Tu ne peux pas faire cela à l’automne »

Pour L’Equipe, Christophe Lollichon a réagi à cette gestion de Luis Enrique. Et dans un premier temps, l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea s’est arrêté sur le terrible message envoyé à Gianluigi Donnarumma : « Tu ne peux pas faire cela à l’automne. Parce que forcément, tu inscris dans l'esprit du gardien titulaire au départ qu'il a commis des erreurs. Et ça instaure forcément une défiance ».

« Moi je déteste ces situations »

Christophe Lollichon a par ailleurs expliqué à propos de cette gestion au PSG : « Moi je déteste ces situations, j'ai toujours désigné un numéro un et après on voyait si l'on pouvait donner du temps de jeu au numéro 2 quand c'est possible ».