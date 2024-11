Le Real Madrid annonce la fin du calvaire pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

Après des débuts plutôt mitigés au Real Madrid, Kylian Mbappé avait fini par sortir la tête de l’eau en septembre dernier. Mais depuis sa blessure d’octobre, rien ne va plus pour l’attaquant de 25 ans, qui vit un véritable calvaire. Mais dans les coulisses, les Merengue restent persuadés que l’international français retrouvera très vite son véritable niveau.

Le rêve de Kylian Mbappé vire peu à peu au cauchemar. Après sept ans passés au PSG, le Français a signé libre au Real Madrid cet été. Accueilli comme une superstar dans un Santiago Bernabéu plein à craquer, le champion du monde 2018 était naturellement très attendu par les supporters madrilènes. Mais ses premiers mois sont plutôt mitigés.

Mbappé n'y arrive toujours pas au Real Madrid

S’il a trouvé le chemin des filets à 8 reprises et délivré deux passes décisives en 16 matchs, Kylian Mbappé ne se montre pas vraiment à la hauteur des attentes placées en lui jusqu’à présent. Florentino Pérez a toujours rêvé de voir la star française sous les couleurs du Real Madrid. L’ancien du PSG, considéré comme l’un des meilleurs au monde, sait donc qu’il doit faire mieux.

Le Real Madrid garde confiance en lui

Car comme le rapporte Relevo, ses statistiques des saisons précédentes sont très nettement au-dessus de ce qu’il affiche depuis son arrivée au Real Madrid. Kylian Mbappé en était déjà à 16 buts au même stade de l’exercice en 2023-2024, et à 25 en 2022-2023 (avec plus de matchs joués). À Valdebebas, on ne perdrait toutefois pas espoir de revoir un jour l’attaquant de 25 ans à son meilleur niveau. On penserait même que son absence en équipe de France lui a permis de bien recharger les batteries pendant la trêve internationale. Carlo Ancelotti compterait en tout cas beaucoup sur lui pour qu'il redresse la barre et sorte le Real Madrid de la crise. Reste à voir si Kylian Mbappé se sera enfin repris en main. Verdict dès ce dimanche, contre Leganés.