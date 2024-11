Mercato : Après l’OM, Sampaoli va chercher son nouveau Guendouzi !

Arnaud De Kanel

La Ligue 1 était sa destination privilégiée. Après avoir tenté de rejoindre l'OL, Jorge Sampaoli a posé ses bagages à Rennes. L'ancien entraineur de l'OM dirigera son premier match ce dimanche et il pourra se faire une idée des manques dans son effectif. D'ailleurs, il souhaiterait déjà recruter un milieu au profil similaire à celui de Mattéo Guendouzi.

Marqué par son passage d'un an et demi à l'OM, Jorge Sampaoli voulait absolument revenir en Ligue 1 et il a trouvé refuge au Stade Rennais. Le volcanique entraineur argentin débarque à quelques semaines du début du mercato hivernal qui promet d'être animé en Bretagne.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Sampaoli a ses premiers chouchous à Rennes

Jorge Sampaoli a dirigé ses premiers entrainement durant la trêve et il a pu en ressortir quelques enseignements. Selon L'Equipe, il apprécierait déjà Adrien Truffert, Lorenz Assignon ou encore Alidu Seidu. Mais au milieu de terrain, il pourrait bien réclamer un joueur qui se rapproche de Mattéo Guendouzi à ses dirigeants.

Un profil à la Guendouzi recherché ?

D'après les informations de L'Equipe, trois à quatre renforts pourraient débarquer au Stade Rennais lors du mercato hivernal. Le quotidien sportif évoque notamment un défenseur axial ainsi qu'un mlilieu technique et capable d'être décisif comme l'étaient Mattéo Guendouzi ou encore Gerson à l'OM. Reste à voir s'il trouvera son bonheur.