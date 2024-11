Sampaoli - OM : De Zerbi déjà condamné ?

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a réalisé un début de saison canon sur le banc de l’OM en mettant pas mal d’observateurs et de supporters dans sa poche. Néanmoins, et alors que les résultats ont été plus mitigés dernièrement, il a lui-même assuré qu’il partirait si le problème résidait autour de lui. L’occasion pour Walid Acherchour de dresser un triste constat sur l’Olympique de Marseille.

Depuis son arrivée à la présidence de l’OM en février 2021, Pablo Longoria a dû nommer pas moins de six entraîneurs. Jorge Sampaoli a bénéficié de la confiance du patron du club phocéen avant d’être remplacé par Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset puis par Roberto De Zerbi cet été.

«Sampaoli, Tudor… Qu’est-ce qu’on veut au final du côté de l’Olympique de Marseille ?»

Et ce, seulement en l’espace de trois ans et demi. Pour Walid Acherchour qui s’est confié à RMC sur Génération After, ce climat de tension autour de l’OM dessert le club pour le maintien de ses entraîneurs. « Entraîner l’OM, c’est un métier différent. On a eu Marcelino, au bout de 5 matchs il s’est fait chasser alors que les résultats étaient bons et en Ligue 1 il n’avait pas perdu une fois. L’année d’avant, Tudor fait 3ème de Ligue 1 avec un jeu plutôt intéressant où pendant 3/4 de la saison il remplit. Les joueurs n’étaient pas contents, c’était clivant autour d’Igor Tudor. Sampaoli fait demi-finale européenne et 2ème au classement au bout. Il y avait beaucoup de clivage autour de Sampaoli. Qu’est-ce qu’on veut au final du côté de l’Olympique de Marseille ? ».

De Zerbi va suivre ?

Roberto De Zerbi reste sur deux défaites cuisantes à domicile en Ligue 1 contre le PSG le 27 octobre dernier (3-0) et face à l’AJ Auxerre vendredi dernier (3-1). Après le revers à Marseille, l’entraîneur italien a confié qu’il était prêt à quitter son poste si ce problème de performance à l’Orange Vélodrome provenait de lui. Est-il condamné quoi qu’il arrive à partir comme ses prédécesseurs ?